La actriz porno Stormy Daniels demanda a Trump

La actriz porno Stormy Daniels, con la que Donald Trump tuvo presuntamente una aventura, ha demandado al magnate porque no firmó el acuerdo por el que la pagó para que no revelara que mantuvieron relaciones sexuales, según la NBC, que ha tenido acceso a la denuncia.

El presidente de EEUU mandó a su abogado, Michael Cohen, a firmar el acuerdo el 28 de octubre de 2016, pocos días antes de las elecciones en las que Trump ganó a Hillary Clinton. Este hecho significa para Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Cliffords, que el documento no es válido.

Daniels aporta como pruebas los papeles firmados por ella y por Cohen, en los que se identifica a Trump como David Dennison y a la actriz como Peggy Peterson, así como una nota adjunta en la que se revelan sus verdaderos nombres, firmada también por ambos.

Según la demanda, que ha dado a conocer el abogado de Daniels, Michael Avenatti, la actriz porno y Trump mantuvieron relaciones desde 2006 hasta bien entrado 2007, cuando ya estaba casado con Melania.

Earlier today, we filed this complaint seeking a ct order voiding the alleged "hush" agreement between our client S. Clifford aka Stormy Daniels and Donald Trump. https://t.co/upa9u10MqR