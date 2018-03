Preocupación en Asturias por la desaparición de tres mujeres en 18 días

Se llaman Lorena, Paz y Concepción. Son mujeres, asturianas, y han desaparecido en los últimos 18 días en tres lugares distintos de su comunidad: en Navia, Gijón y Castrillón. No hay pistas sobre su paradero y los investigadores sólo cuentan por ahora con sus coches, que han aparecido en las batidas de búsqueda en circunstancias confusas.

Esta coincidencia de desapariciones ha generado una lógica preocupación en Asturias. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional mantienen abiertas "todas las hipótesis" y trabajan "intensamente" en la triple investigación. La Delegación del Gobierno en el Principado ha advertido de que "no se ha encontrado hasta el momento ningún indicio que permita relacionar a las tres mujeres entre sí o que haga sospechar que sus desapariciones hayan sido forzadas y no voluntarias".

Con el ánimo de "informar a la opinión pública", desde Delegación han señalado que ambos cuerpos mantienen todas las líneas abiertas, y han insistido en que "de las investigaciones llevadas a cabo con todos los recursos disponibles no se ha encontrado ninguna relación entre las tres desaparecidas", indica un comunicado hecho público en las últimas horas. "Entendemos que no son provocadas por la actuación de un grupo de delincuentes", añade el texto y por ello, no deben ser motivo de alarma.

Lorena Torre, de 40 años, desapareció el pasado jueves por la noche en Gijón y su coche apareció aparcado en las proximidades de la playa de El Rinconín; según la Policía Nacional, vestía un plumífero verde, pantalón vaquero y botas. Según informa el diario local El Comercio, la mujer es sobrina de Graciano Torre, ex consejero de Industria. Empleada en una gran superficie comercial, varias personas cercanas a ella aseguran que no tenía ningún problema ni estaba en tratamiento médico alguno.

Un día después de su desaparición se produjo en Avilés la de de Concepción Barbeira, de mediana edad, de 1,60 metros de altura y complexión delgada, tras salir a las siete de la mañana de su casa en San Adriano (Castrillón) para dirigirse a su trabajo en el hospital San Agustín de Avilés, al que no llegó a incorporarse. Su vehículo fue localizado horas después de que se denunciase la desaparición. Tenía las puertas abiertas y el bolso en su interior. Fue encontrado en la localidad de Santa María del Mar, en Castrillón. Sus allegados y compañeros sostienen que su vida era "normal" y no tienen noticias de ningún problema que pudiera haberla llevado a ocultarse voluntariamente.

El tercer caso que trae en vilo a Asturias es el de Paz Fernández Borrego, gijonesa de 43 años, a la que se perdió la pista en Navia el pasado 13 de febrero y cuyo turismo fue localizado junto al hospital de Jarrio. La última vez que se la vio fue al abandonar el hostal en el que estaba alojada, ya que es residente en Nuevo Roces. Estaba acompañada de su perro. El animal apareció a la mañana siguiente por las calles de Navia, sin rumbo.

Desde entonces, nada se sabe de ninguna de las tres mujeres. Ante la falta de novedades, han saltado los rumores y los mensajes tóxicos, que hasta la Guardia Civil está desmintiendo a través de las redes sociales. Uno de ellos aseguraba que unos hombres de unos 40 años, haciéndose pasara por policías, estaban parando a mujeres y les hacían salir del coche diciéndoles que les tenían que hacer un control de alcoholemia. Los cuerpos policiales han pedido prudencia y que no se difundan más bulos de este tipo, mientras el dispositivo especial las busca tanto por tierra, mar y aire.