Rajoy: "No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado este martes la propuesta de algunas políticas del PP de trabajar más horas durante el 8-M y ha confesado: "No me reconozco en la afirmación de huelga a la japonesa que ha hecho, o no, algún miembro de mi partido, no me reconozco".

Rajoy se ha expresado en estos términos después de que la senadora de Nueva Canaria María José López Santana denunciara en una pregunta la situación laboral de las camareras de piso (conocidas como las 'kellys') y le instara a que le dijera a una de ellas que haga una "huelga a la japonesa", "que haga 80 en vez de 40 camas y que diga que es así cómo se defienden los derechos de las mujeres".

"La jornada laboral de una camarera de piso es una huelga a la japonesa diaria", ha señalado la senadora durante su intervención. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, dijo hace unas días que el 8-M habría que hacer una "huelga a la japonesa, trabajando más horas"; una idea que ha secundado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

López Santana -hija, sobrina y prima de camareras de piso- ha manifestado que las ha visto "sufrir" durante cuarenta años durante su "esfuerzo" para levantar a sus familias. El presidente se ha comprometido a recibir en La Moncloa a representantes de ese colectivo.

La senadora ha denunciado que las camareras de piso cobran entre dos y tres euros por limpiar una habitación que cuesta de media unos 70 euros la noche, lo que, bajo su punto de vista, es "explotación laboral". Ha recordado que el 90% sufren trastornos musculares y esqueléticos y la mayoría padecen ansiedad.

"Pocas llegan a la edad de jubilación y las más tienen una pensión irrisoria", ha aseverado la parlamentaria canaria.

"Me ha impactado"

El presidente del Gobierno ha reconocido que se trata de un colectivo al que debemos mucho y le ha agradecido los datos ofrecidos: "Me han impactado y vamos a hacer caso en esto".

Rajoy ha recordado que uno de los acuerdos pactados con Nueva Canarias para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se refería a la creación de una mesa tripartita por la calidad del empleo en Canarias, cuya primera reunión ha tenido lugar en febrero.

Ha señalado que su Gobierno está dispuesto a mejorar "especialmente" el cuadro de enfermedades profesionales del sector de la hostelería, y reconocer y acreditar competencias adquiridas en la formación profesional e impulsar medidas para prevenir los riesgos laborales, también en materia psicosocial.

"Me lo tomo muy en serio"

El presidente también ha contestado a una pregunta sobre igualdad del portavoz del PSOE, Ander Gil. En su réplica, ha defendido que le preocupa hacer realidad la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y aunque cree que "hay muchas brechas" por corregir todavía, sus políticas van en la "buena dirección": "Yo esto me lo creo y me lo tomo muy en serio", ha zanjado.

Gil le ha afeado los seis años de "importante retroceso" en esta materia y ejecutar políticas "en blanco y negro" que van "20 o 30 años por detrás" de las mujeres de este país.

Rajoy ha enumerado hasta tres brechas de género que afectan a las mujeres, la laboral, la del emprendimiento y la de las pensiones, pero es la primera la que más le preocupa: "Lo más urgente es solucionar el problema del paro", ha destacado para después matizar que "vamos a mejor" aunque aún queden "muchas cosas por hacer".

En este sentido, el presidente ha recordado al senador que en la etapa de Gobierno socialista 1,4 millones de mujeres perdieron sus puestos de trabajo, por lo que "no están en condiciones de dar lecciones a nadie".

Mientras hoy hay más mujeres cotizando, ocupando puestos de dirección o siendo empresarias, el PSOE por el contrario recorrió "el camino en dirección opuesta".

"Tienen ustedes un problema, y es que su discurso está enfrentado a quien es juez implacable: la realidad", ha subrayado Rajoy para enfatizar que su Ejecutivo está trabajando en la buena dirección y por ello piensa "perseverar" en las "políticas que funcionan".

Rajoy ha defendido que sus políticas han dado como resultado que la brecha salarial, por ejemplo, haya descendido, según datos de Eurostat, al 14,9 % de 2015 del 17,6 % que existía en 2011, lo que sitúa a España por delante de la media europea y de países como Alemania, Francia, Holanda y Dinamarca.

Sin embargo, ha reconocido que la tasa de ocupación de las mujeres es menor que la de los hombres, con un 46 % frente al 54 %, y que son ellas las que tienen la mayoría de contratos parciales temporales.