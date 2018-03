Rayden explica por qué los hombres no deberían hacer huelga el 8M

"A ti que eres hombre, a ti que eres mujer...", escribe Rayden en el mensaje que ha publicado en Twitter para explicar por qué los hombres no deberían hacer huelga el próximo 8 de marzo. Eso sí, en su opinión, sí que deberían ir a las manifestaciones que se celebrarán por el Día de la Mujer.

"No sirve de nada que nosotros hagamos huelga, porque de lo que se trata es de visibilizar el gran hueco y vacío que dejan las mujeres si no van a su puesto de trabajo", comienza. Y el cantante pasa a enumerar las reivindicaciones del colectivo feminista y de las mujeres que harán huelga ese día: "La equiparación salarial, de condiciones, sin tantos prejuicios, sin tantas diferencias ni dificultades".

Por ese motivo, Rayden ve "lógico y de sentido común que los hombres no hagamos otra cosa que rebotar la información e invitar a que todo el mundo vaya a las manifestaciones y que todas las mujeres hagan huelga para que sea un cambio posible".

A ti que eres hombre,

En unas horas, el tuit lleva más de 1800 me gusta y 1300 retuits, además de respuestas como "eres tan necesario", "gracias por entenderlo" u "ojalá todos pensaran así".

Rayden siempre se ha manifestado abiertamente en contra del sexismo (omnipresente) en la sociedad. De hecho, en una entrevista para El HuffPost confesó hace unos meses su preocupación por esta realidad y por que las actitudes machistas puedan calar en su hijo. Así lo argumentó: "La mayor parte de las veces cometemos micromachismos sin darnos cuenta. Nuestra sociedad es así y, a veces, hasta que no viene alguien de fuera y te lo señala, tú no lo ves [...]. Me preocupa qué medios, qué información y qué programas le llegan a mi hijo. Me preocupa que el día de mañana tenga actitudes contra las que yo intento luchar".

No lo pudo explicar mejor, igual que no pudo dejar más claro en su tuit qué postura deberían adoptar los hombres el próximo 8 de marzo.