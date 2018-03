Todo iba perfecto hasta que su cita de 'First Dates' se pasó de frenada

Ji ji, ja ja, pero para el carro. Así se podría resumir, en pocas palabras, lo sucedido entre Manel, un barcelonés de 48 años, y Plácida, una gerundense de 46. Ambos congeniaron a la perfección durante su cena en First Dates —de Cuatro—. Alegres y optimistas, ambos decidieron que era una buenísima idea tomarse el postre en la salita de la música.

Sin embargo, algo ha chirriado cuando Manel, sin cortarse un pelo, se ha lanzado sobre ella para darle un beso en la boca. Entre risas, la mujer se lo ha quitado de encima como ha podido: "No, que esto lo sacan, nooooo... no seas malo, mira todos los labios rojos, ya verás mi hijo", ha exclamado.

Ante la cámara, la mujer ha explicado que no le ha disgustado el beso, pero que a ella le gusta ir despacio en según qué cosas: "Me gusta ir poco a poco, conocer a las personas y luego lo que sea... pero a mí de primeras así, me corta. No me ha desagradado, me ha gustado, pero prefiero ir de poco en poco".

El hombre, un poco apurado (y remarcamos el "poco"), ha justificado su acción en la buena química que han tenido ambos: "Tenemos una conexión guapa. Hemos conectado. ¿Te ha gustado?", ha preguntado.

Ella no se ha andado por las ramas: "Si no me hubiera gustado te lo diría".

La sentencia final no ha sorprendido a casi nadie. A ambos les ha sabido a poco y estarían encantados de volverse a ver de nuevo: