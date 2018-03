Airbus despedirá a 850 trabajadores en España

El consorcio aeronáutico europeo Airbus confirmó este miércoles que procederá a una reducción de personal en sus plantas de Francia, Alemania, Reino Unido y España que afectará a un máximo de 3.700 puestos de trabajo.

El ajuste responde a la disminución de la cadencia de fabricación del modelo gigante A380 y del avión de transporte militar A400M, que se ensambla en la planta de Sevilla, indicó la compañía en un comunicado.

Fuentes de la empresa subrayaron a EFE que ese ajuste de la producción no implica que se vaya a despedir a 3.700 personas, sino sólo que la medida tendrá un impacto máximo sobre ese número de puestos de trabajo.

"La compañía va a tratar de recolocar al máximo de empleados afectados en otros programas con mayor carga de trabajo", explicaron las fuentes, que recordaron que cada año Airbus gestiona un índice de movilidad interna de un 12%.

Las fuentes señalaron también que la reducción se concretará en concertación con los sindicatos y con medidas de atenuación.

Al término de la reunión del comité de empresa celebrada este miércoles en Toulouse, fuentes sindicales indicaron a EFE que la reducción será de 800 puestos en España, de 1.900 en Alemania, de 470 en Francia y de medio millar en el Reino Unido.

Entre los programas que viven actualmente un incremento en la cadencia de producción figura el del A350, el avión de mediana capacidad y larga autonomía, cuya producción se está viendo incrementada.

Airbus indicó que "está en condiciones de adaptar su nivel de flexibilidad a través de sus diferentes divisiones, funciones y filiales, con el fin de facilitar la reestructuración del personal en otros programas".

Este ajuste de su plantilla responde al descenso de la producción de los programas A380 y el A400M, decididos por la dirección el mes pasado ante la caída de las ventas de esos modelos.

El A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, pasará a tener una producción anual de seis aparatos, frente a los 27 que salieron de sus plantas en 2015.

Este programa se vio salvado por un gran pedido de la aerolínea Emirates de 36 aviones, que según Airbus "permite la supervivencia del programa en los próximos años" y a la empresa "llevar a cabo nuevas campañas de venta que pueden traducirse en un aumento del nivel de producción".

En cuanto al A400M, la producción será de ocho unidades anuales hasta 2020, tras los 15 de este año y los once del próximo, un ajuste que se ha hecho en concertación con los países clientes del avión de transporte militar.

Today we firmed up our order for 36 @Airbus A380s worth US$16 billion at @WorldGovSummit in Dubai, in the presence of @HHShkMohd, Vice President & Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai; and @ephilippepm, Prime Minister of France. https://t.co/o3VFKPJPp3 pic.twitter.com/w69FhxHa6X