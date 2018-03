El vídeo de un padre que castiga a su hijo de 10 años obligándole a caminar casi dos kilómetros bajo la lluvia se ha convertido en un fenómeno viral en Facebook, donde tiene más de 26 millones de reproducciones. Y ha abierto un intenso debate entre quienes creen que el castigo es adecuado y quienes piensan que es una auténtica salvajada.

Bryan Thornhill, el protagonista, está convencido de que ha actuado correctamente. A este padre de Virginia, que se declara un amante de las armas, le pareció buena idea hacer que su hijo corriese dos kilómetros bajo la lluvia mientras él le perseguía. ¿El error del niño? Al parecer haber sido un abusón en el autobús de la escuela.

"Para mí no hay dilema", ha explicado el padre, de 33 años, a The Washington Post: "¿Echan a tu hijo del bus escolar y tú conduces para llevarlo a la escuela? No, eso no es una opción". "Una carrera no va a matar a nadie", añade, "de hecho, es una forma saludable de castigarle".

Sus métodos, sin embargo, han sido considerados por muchos como una barbaridad. Algunos, de hecho, han encontrado un vínculo entre la actitud del niño en el bus escolar y lo que puede haber aprendido de las actitudes de su padre:

"Creo que el problema viene del padre. Pobre chico. No puedo darte apoyo y ni siquiera te conozco. Algo no está bien en tu casa".

Debería darte vergüenza. Tal vez si fueras un mejor padre él no sería un abusón, peri muestras qué tipo de padre eres cuando apareces sentado en tu coche mientras tu hijo corre bajo la lluvia. Buen trabajo, abusón, ahí es donde tu hijo ha aprendido a serlo.