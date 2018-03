La foto de Paula Prendes en bikini y chanclas que ha descolocado a sus seguidores

Paula Prendes está de viaje por Tailandia y aprovecha su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores algunos de los instantes de sus vacaciones. La imagen que la actriz y presentadora ha compartido este miércoles ha gustado especialmente a sus fans, por su naturalidad.

"15 días recorriendo Thailandia en chanclas. No me acuerdo de lo que es un tacón. Con lo que yo fui", ha escrito Prendes junto a una imagen en la que se la ve descansando en una playa, con un bikini negro y unas chanclas a juego.

La foto ha encantado a sus seguidores, que han aplaudido la comodidad del calzado y la espontaneidad de la colaboradora de Zapeando:

gerardoquenel😂😂😂 que descanso no? 😝 Malditas modas 😝 y demás situaciones q "obligan" a llevarlos 👠 como si una mujer no lo fuera por no llevarlos o no fuera elegante ! La elegancia va más allá del vestuario ! 😉