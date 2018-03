Hace unos cinco meses, Cameron Reeves Poynter, escritora y madre, compartió una sincera reflexión en Facebook sobre el trabajo invisible que hace por su familia.

"Yo soy la encargada. Yo me encargo de los horarios. De ir al médico, de los juegos y del colegio. De los proyectos, las fiestas y las cenas. De las citas y los deberes", escribió antes de sumergirse en una infinita lista de tareas y responsabilidades de las que se hace cargo para su marido y sus dos hijos. "Yo me encargo de la seguridad emocional. Soy el hombro sobre el que lloran los demás, a la que van dirigidos todos los cabreos, la que guarda los secretos y calma los miedos".

Para esta antigua abogada, la carga de trabajo suele ser manejable, pero otras veces se le va de las manos. "A veces, el peso de todas las responsabilidades me hunde y me descubro a mí misma luchando por salir a la superficie para respirar", escribe, y acto seguido admite que, a veces "encargarse de todo es agotador, porque tienes la sensación de estar haciéndolo todo sola".

La publicación se hizo viral y muchos lectores comentaron sus propias experiencias sobre las responsabilidades con sus hijos y las tareas de casa.

"Cientos de personas, hombres y mujeres, me han dicho que desean desesperadamente que alguien les diga: 'Te entiendo. Lo que haces es muy importante. No estás sola'. Es difícil porque no existe una rúbrica que te permita evaluar tu desempeño con este tipo de cosas", cuenta al HuffPost.

El 'encargado' se acuerda de que su hijo tiene oftalmólogo el martes o de que tiene que comprar materiales para un proyecto de Ciencias.

La energía mental a la que hace referencia Reeves Poynter en su publicación es lo que los terapeutas denominan "trabajo emocional": es el esfuerzo que conlleva ponerse una máscara cuando nos sentimos completamente agotados por tener que gestionar casi todo lo que ocurre dentro de casa. En su origen, el término se empleaba para definir las relaciones de trabajo, pero últimamente también se ha aplicado a las tareas de casa y a la paternidad.

El encargado sería ese padre o madre que se ocupa de todo ese "trabajo invisible" en casa: el encargado se acuerda de que su hijo de 10 años tiene oftalmólogo el martes, que tiene que comprar materiales para un proyecto de Ciencias Naturales, que su hijo tiene que lavarse los dientes. El encargado se ocupa de todas esas cosas que, de no hacerlas, provocarían una debacle familiar.

Y no solo se incluyen las tareas domésticas: el encargado también debe hacerse cargo de las cargas emocionales de la familia. Están ahí en cada pataleta, en las crisis de sus hijos porque han discutido con un amigo y en cada mala nota que saca en el colegio.

En especial en el caso de las madres trabajadoras, este "segundo turno" empieza desde que entran en casa después de un día de trabajo. Es un trabajo incesante y agotador y, a menudo, genera tensión con la pareja.

¿Por qué siempre tengo que asumir la preocupación del bienestar colectivo de nuestros hijos?

La terapeuta Elisabeth LaMotte apunta que, durante muchos años, muchos de sus clientes se han quejado del trabajo emocional y de ese "segundo turno" de trabajo.

"Las mujeres me preguntan: '¿Por qué tengo que ser siempre yo la que se sepa al dedillo el horario del niño y asuma sus responsabilidades? ¿Por qué siempre tengo que asumir la preocupación del bienestar colectivo de nuestros hijos?".

Muchas de estas mujeres tienen miedo a parecer un incordio, por lo que no dicen nada y se limitan a apretar los dientes y seguir adelante. "En lugar de quejarse, se encargan del trabajo de casa y acaban hartas y resentidas", señala LaMotte.

Por supuesto, en algunas casas, el trabajo está dividido de una forma más equitativa. Según un estudio sobre padres estadounidenses llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Pew en 2015, la mitad de los matrimonios o de parejas que conviven juntas con un hijo menor señalaban que se dividían las tareas de casa a partes iguales. Sin embargo, un 41% señaló que la madre hacía más trabajo, mientras que un 8% dijo que era el padre quien asumía más tareas.

Otro aspecto que analiza el estudio es quién se ocupa del cuidado de los niños: en 2015, los padres dijeron pasar, de media, siete horas a la semana cuidando a los niños. Eso es casi el triple de tiempo que pasaban con sus hijos en 1965. Pero aún les queda un largo camino para alcanzar a las mujeres, que en 2015 invirtieron aproximadamente 15 horas a la semana para cuidar de sus hijos.

En una cultura en la que se anima a las mujeres a no dejar de lado la vida laboral, también debemos plantearnos animar un poco más a los hombres a encontrar un equilibrio entre ambas cosas. En parte no lo hacemos porque las mujeres han aprendido a aceptar sus deberes, y no quieren conflictos con sus parejas. "Son muchas las mujeres que piensan: 'Si no lo hago yo, no lo hará nadie", señala Aaron Anderson, terapeuta de pareja.