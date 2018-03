La Casquería

Rubén Juan

Dicen que la cultura no ocupa lugar. Pero pesar; pesa. Bien lo saben en La Casquería, una de las librerías más originales que Manuela nunca haya visto. El volumen de las novelas cobra un valor totalmente tangible en este curioso lugar integrado dentro del Mercado de San Fernando y, específicamente, en un puesto que antaño fue una casquería, y que hoy todavía ostenta dicho nombre para recordar sus orígenes. Fiambre y conservas conviven en este mercado con libros y más libros que, por extraño que parezca, se rigen por el mismo sistema de compra y venta: al peso. Si con 100 gramos se consigue un libro, con diez euros un amante de la lectura puede llevarse no pocas novelas bajo el brazo. El reciclaje y los ejemplares que llegan a la librería hacen que el puesto esté en constante renovación. "Un libro debe construirse como un reloj y venderse como un salchichón", dijo en su momento el poeta Oliverio Girondo. Manuela (y nosotros) no puede estar más de acuerdo con la sentencia. Calle Duque de Sesto, 48.