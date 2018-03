Los exjugadores del Arandina: "Todo es mentira, obviamente"

El exjugador de la Arandina Víctor Rodríguez, Viti, de 22 años, que ha salido este miércoles de la cárcel de Burgos donde se encontraba desde el pasado 13 de diciembre, acusado junto a otros dos compañeros del equipo de abusar sexualmente de una menor de 15 años, ha asegurado al verse libre que "todo es mentira, obviamente".

El deportista ha salido del centro penitenciario sobre las 13.45 horas acompañado por sus abogados y ha asegurado a los numerosos medios que allí le esperaban que su estancia en prisión ha sido "un poco dura" pero que ha logrado "llevarlo" con "fuerza mental". Lo ha hecho tras pagar los 6.000 euros de fianza impuestos por el juez

Preguntado sobre los delitos por los que están siendo investigados, se ha limitado a decir que "todo es mentira" y ha mostrado su confianza en que "todo salga bien" y que se aclare y que agradece el apoyo recibido.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Aranda de Duero ha decretado hoy, además, libertad con fianza -también de 6.000 euros- para último de los investigados que quedaba por salir, Carlos Cuadrado, Lucho, que ha abandonado la prisión horas después que sus compañeros. Ante la prensa, ha dicho que confía en que salga todo a la luz y acabe ya esta "gran mentira". Ha declarado que su estancia en prisión ha sido un "infierno", algo que "les ha tocado vivir", pero que no se lo desea "ni a su peor enemigo".

Lucho ha afirmado que tiene ganas de que todo esto acabe de una vez y, preguntado sobre si se ratifica en su declaración de inocencia, ha respondido que "por supuesto, siempre". Además, cuestionado sobre las declaraciones de la menor que dijo ante la jueza que subió al piso donde supuestamente se cometieron los hechos con él, el jugador ha insistido en que es "mentira" y que "ya se verá todo".

Medida "excesiva"

Por otra parte, el abogado de Víctor Rodríguez, Rafael Uriarte, ha dicho que era lógico que se decretara su libertad aunque debería haberse producido antes ya que, en su opinión, ha sido una medida cautelar "excesiva" y a este asunto "se le ha dado más pábulo del que se merece".

Ha añadido que, en su opinión, Víctor es inocente y va a demostrarlo, mientras que Olga Navarro, que también defiende a este jugador, ha señalado que "si no tuviera 15 años, cada uno estaría en su casa", en referencia a la menor que les ha denunciado.

Sobre las conversaciones y audios de Whatsapp en los que los tres investigados reconocen haber mantenido relaciones sexuales con una joven, Navarro ha sostenido que esas declaraciones no dejan claro que fuera con la denunciante y ha añadido que, en cualquier caso, los hechos investigados son los relativos a lo que ocurrió el pasado 24 de noviembre y no días anteriores o posteriores que no son objeto de este caso.

Por su parte, Uriarte ha recordado que el único testigo que se encontraba en el domicilio donde se dice que se cometieron los hechos -un cuarto jugador que declaró ante la jueza- aseguró que no vio nada extraño durante el tiempo que estuvo en ese piso, una declaración que ha sido determinante para la puesta en libertad de los exjugadores de la Arandina, según el letrado.

Respecto a si los jugadores conocían la edad de la menor, Uriarte ha asegurado que su defendido en ningún momento pensó que tuviera menos de 15 años.

Protección a la denunciante

Además de la libertad con fianza de los tres acusados, se les han fijado comparecencias quincenales ante el juzgado o ante dependencias de las fuerzas de seguridad de su domicilio en España, debiendo de comunicar al juzgado instructor cualquier cambio de domicilio, aun temporal, con retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

Como medida de protección de la víctima, se acuerda la prohibición para los denunciados de aproximarse a la menor, al domicilio de esta o cualquier lugar en que se encuentre a una distancia no inferior a 1.000 metros, así como la comunicación con la misma por cualquier medio, durante la tramitación de la causa o se dicte una resolución firme en este procedimiento.

En la argumentación de su decisión, el tribunal entiende que han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para acordar la prisión provisional de los investigados el pasado 13 de diciembre de 2017. Reconoce que, si bien hay indicios de la comisión de los hechos que centran el objeto material de la causa por los investigados, y la pena de privación de libertad superaría los dos años de prisión, ya se han practicado todas las diligencias de prueba que llevaron a la sala a mantener la restricción de libertad de los futbolistas, aunque algunas estén pendientes de formalizarse materialmente en la causa.

De la misma manera, sostiene que no existe riesgo de obstrucción de las fuentes de prueba porque la mayoría ya se han practicado y las que no se encuentran salvaguardadas, ya que se han intervenido los teléfonos de investigados y víctima, las muestras biológicas están recogidas y otras testificales han sido inicialmente denegadas.

También descarta que haya riesgo de fuga porque se ha acreditado el arraigo de los investigados, de 19 y 22 años, en España, con domicilio vincular y económico con sus padres en sendas localidades de Zamora y León y carecen de antecedentes penales o policiales. "Ello supone una aminoración del riesgo de que se sustraigan a la actuación de la justicia", subraya el auto, reconociendo que este riesgo podría eliminarse con medidas menos gravosas que la prisión provisional.