Rajoy dice ahora que apoya la huelga feminista y Àngels Barceló plantea una pregunta que muchas se hacen

La periodista de la Cadena Ser Àngels Barceló ha desconfiando del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien este martes enmendaba la plana a alguna de sus ministras y a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, quienes afirmaron que el 8-M harían una "huelga a la japonesa".

"Rajoy dice que no se reconoce en estas declaraciones. Cambia el paso el Partido el Popular ante la convocatoria del jueves, porque hasta ahora solo habíamos oído descalificaciones", ha afirmado Barceló —en su comentario Yo no me fío, en la Ser—, quien recuerda que el PP ha tildado la protesta de "elitista, insolidaria y que provocaba el enfrentamiento entre hombres y mujeres".

"Yo no sé ustedes pero yo, del Rajoy de hoy, con respuesta preparada y escrita, no me fío", ha asegurado la periodista, quien ha planteado una pregunta: "¿A qué Rajoy nos creemos, al que dijo que no se iba meter en la cuestión de la brecha salarial o el que este martes ha anunciado una reunión en Moncloa con las camareras de piso de los hoteles que tienen un sueldo miserable?".

Sentencia Barceló: "Alguien le habrá dicho que las cosas, o las encuestas, no están como para jugar con fuego, que después de los pensionistas, van a ser las mujeres las que salgan a la calle y, después, quién sabe".

