Tania Llasera genera polémica con esta reflexión sobre las mujeres y la maternidad

Tania Llasera publicó este lunes en su perfil de Instagram, donde tiene más de 550.000 seguidores, una reflexión sobre su hija, la maternidad y el Día de la Mujer, este 8 de marzo. La copresentadora de La Voz Kids (Telecinco) celebraba que su hija cumple seis meses la misma semana de la huelga, pero añadió una reflexión que no ha gustado a todas sus fans.

"Me hace ilusión que mi hija y futura mujer, cumpla medio año la misma semana que se celebra el día de la mujer. Tengo mucha suerte de ser mujer, de tener el privilegio de crear vida en mi interior, de haber encendido la chispa de su mirada. Tengo suerte de tener dos niños sanos y felices. Tengo suerte de tener un trabajo que me permite estar presente en mi casa con mis niños. No cambiaria ser mujer por nada del mundo 🌎: hacemos magia, creamos y criamos vida, no hay NADA más importante(al menos para mí). Y de #sexodebil nada...claramente somos un sexo muy fuerte, versátil y poderoso".

Ese texto estaba acompañado de una fotografía de Llasera junto a su hija recién nacida:

Entre las reacciones a su publicación ha predominado el aplauso por su reflexión y lo bonito de la imagen, pero también ha habido quien le ha afeado a la presentadora que sus palabras pueden dar a entender que la mujer está incompleta sin ser madre.

Puede ser y no te lo discuto porque lo desconozco. Pero para algunas de las MUJERES que no podemos parir evidentemente no es lo mas importante y tambien nos consideramos MUJERES FUERTES (mas si cabe), VERSATILES Y PODEROSAS igualmente. diditelloP

@laurintilde yo no tengo hijos y lo más probable es que no los tenga. Pero es cierto que parir es algo que sólo puede hacer la mujer. Es un don y no el único ni el que da sentido la existencia de cada mujer. Pero es innegable, que sea nuestra prioridad o no, nuestro deseo o no... Tenemos el privilegio de decidirlo. Sin la decisión de muchas mujeres de ser madres la humanidad dejaría de existir. Eso es un hecho, al menos, hasta que lleguemos a las visiones de A. Huxley. Admirémonos por la valentía de nuestras decisiones: ser madres, no serlo, por estudiar,por no hacerlo... Admiremos la resiliencia de muchas, luchemos por las dificultades de otras. Y sobre todo, practiquemos la sororidad. Es lo que nos da fuerza. No lo olvidemos. Es la lucha de todas: decidir. naiararefanlogrono

@ionerod te apoyo!! Ser madre es precioso, pero tener hijos no es lo único que hay en esta vida. Yo tengo dos hijos por elección propia. Pero si hubiera decidido no tenerlos estoy segura que sería feliz de otra forma. Los hijos te dan mucho, pero te quitan mucho tb. Así que tenerlos o no es una decisión personal, no nos han de presionar. madresempoderhadas

Tania eres genial pero por no tener la suerte de poder crear vida en nuestro interior no somos.menos pero te admiro solo ke.me ha dolido un poco ese comentario... tambien se.podemos crear vida fuera bss guapa y no es con mala intencion espero.me entiendas saluitajh

Sabias palabras creamos magia, creamos vida. kihranahinaraymama

@taniallasera pero muchas mujeres no pueden parir tania...y por eso no son menos mujeres ruth_colo_14

Tania, parir es un regalo q ha muchas mujeres tampoco se nos ha dado y somos igual de mujeres 😚 teresajodar