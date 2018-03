Críticas a un médico canario que se quejó por la huelga feminista

Miguel Díaz, anestesista que trabaja en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, ha provocado la indignación de muchos usuarios en Twitter tras publicar una reflexión en la que criticaba la huelga feminista de este jueves 8 de marzo.

Un tuit en el que Díaz decía lo siguiente: "Mañana, debido a la huelga, la cafetería de mi hospital permanecerá cerrada durante 24 horas. Yo mañana estoy de guardia. Asumiendo el derecho de cualquier trabajador a adherirse a una huelga, ¿qué hace todo el personal que mañana tiene turno de 24 horas? ¿Se come los mocos?".

Un mensaje que ha provocado duras críticas en esta red social y que han hecho que Díaz borre el tuit.

Este niño de 48 añitos se queda sin su pinchito de tortilla PORQUE NO SABE PREPARASE UNOS PUTOS TUPPERS. pic.twitter.com/jNwPxRlqSf

En el hospi siempre estamos de servicios mínimos, nunca hacemos huelga pq no podemos. No por eso dejamos de apoyarla, muchas compañeras tuyas estarán trabajando codo con codo contigo mañana, como siempre.

Estaría genial que mostrarás tu apoyo si así lo sientes, una pena si no.