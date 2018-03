El agradecimiento feminista de Alfred a Amaia con motivo del 8-M

Alfred ha vuelto a demostrar su implicación con las causas sociales este jueves coincidiendo con la huelga feminista del 8 de marzo.

El cuarto clasificado de Operación Triunfo 2017, pareja de Amaia, ganadora del concurso con quien representará a España en el festival de Eurovisión, ha querido compartir con su compañera una reflexión sobre la importancia del día de hoy.

"Gracias por defender tantas cosas que a día de hoy, desgraciadamente, siguen haciendo falta. Orgulloso de compartir camino juntas. Sigamos luchando por un mundo justo e igualitario", ha escrito el cantante catalán, que ha acompañado su mensaje con una foto de Amaia.

El mensaje ha logrado más de 2.200 retuits y más de 6.800 'me gusta' y respuestas como esta:

Me parece increíble que tengáis 19 y (casi) 21 años. Sois ejemplos a seguir y doy gracias a la vida que existan jóvenes así. Os quiero mil (bueno..más bien 1016 veces hasta el fin del mundo y de vuelta).

Me parece tan maravilloso que uses el dia de hoy para reconocer el activismo de una mujer y me parece tan increible que seas tan consciente de este tema. Gracias a les dos por tanto💜💜💜