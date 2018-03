El 'recadito' de Manuel Jabois a los que dicen que "no hace falta huelga"

El periodista Manuel Jabois ha mandado un recadito —en su comentario 8M, nadie preguntará nada, en la Cadena Ser— a aquellos "que están diciendo que no hace falta huelga y que no hay desigualdad entre el hombre y la mujer".

"A lo mejor es porque creen que como a ellas y a ellos les va bien, les va bien a todos. No estuvieron en el divorcio, no estuvieron en el aborto, no estuvieron en el matrimonio gay y no están en el feminismo", continúa Jaobis, antes de sentenciar: "Ocurrirá lo de siempre: dentro de un tiempo nadie se preguntará dónde estaban y qué hacían el 8 de marzo. Y podrán decir que ellas también, que ellos también, que nosotras y nosotros también".

