Estupefacción por lo que ha pasado cuando Canal Sur se ha ido a negro por el 8-M

La huelga feminista de este jueves 8 de marzo ha hecho que Canal Sur, la televisión autonómica andaluza, se haya tenido que ir a negro por el masivo seguimiento a los paros convocados.

La propia cadena ha informado de ello a través de su cuenta de Twitter:

Sin embargo, un detalle ha llamado la atención de muchos espectadores cuando han visto que la emisión pasaba a negro: que el traductor al lenguaje de signos se ha quedado en pantalla.

Canal Sur se va a negro por la huelga feminista y deja en pantalla al traductor de signos en una imagen que, sin quererlo, es toda una metáfora: sin ELLAS, nosotros tampoco podemos seguir. Sin ELLAS, el mundo no continúa girando. #DíaDeLaMujer #DíaInternacionalDeLaMujer https://t.co/5fnMdtzNWx

Le pagan para que traduzca lo que dicen. El tiene que estar ahi. Si no hay nada la culpa no es de él.

No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo

hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor.

Lo de este traductor es mucho más triste que lo tuyo. https://t.co/hfeAeWXUqd