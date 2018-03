Ola de 'zascas' a Marhuenda tras calificar la huelga de "pija"

La mayoría de los hombres se han lanzado a las redes sociales este 8 de marzo para reivindicar el feminismo, cargar contra el machismo y tirar de sentido del humor para reconocer que la mujer recibe un trato discriminatorio. Pero no todos.

Entre los machirulos que han salido a criticar la huelga feminista está el periodista Francisco Marhuenda, que ha utilizado su Twitter para calificar la reivindicación de "pija" y organizada por mujeres "que no han tenido ningún problema serio en su vida".

Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer @eslamananadeFJL — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 8 de marzo de 2018

Rápidamente, tanto mujeres como hombres han cargado contra el director del diario La Razón por su frivolidad, falta de empatía, machismo... Y algunas, directamente, han recordado momentos vividos con él en persona que lo dejan como un mentiroso e hipócrita.

Aquí, el aluvión de 'zascas' que le ha caído a Marhuenda tras el tuit:

Hola, Paco: Recuerdas cuando me entrevistaste para trabajar (sin contrato) y me preguntaste si tenía novio para añadir que en La Razón no nos podíamos quedar embarazadas porque "esto no es como TV3"? Eso es discriminación. Hoy #lasperiodistasparamos para que no se repita. Saludos — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de marzo de 2018

Lo hiciste, Paco. Quizá no recuerdas tu cháchara machista y tengas un episodio de amnesia. Pero así fue, entre risas en tu despacho. Hoy #lasperiodistasparamos porque esas bromas/indirectas discriminatorias no tienen cabida ni en el periodismo, ni en ninguna otra esfera social — Noelia Ramírez (@NoeliaRMontes) 8 de marzo de 2018

Hola Paco. Estuve hace muchos años en una entrevista en tu periódico, era universitaria. La persona que nos entrevistó nos exigía una imagen perfecta que teníamos que llevar (era para un evento), y me señaló los zapatos poniéndolos como ejemplo de "lo que no había que llevar". — FabUlouS (@Fab_YUlous) 8 de marzo de 2018

Madre mía que zasca — Ingrid Tumtum (@IngridTumtum) 8 de marzo de 2018

Es q el mundo no acaba en tu oficina.Las mujeres cuidamos de vuestros hijos, cocinamos y tb trabajamos lgual o mejor que tu ( seguro) . Merecemos un trato igualitario. Por no hablar de lo q tenemos q aguantar de gente como tu q no entiende de q nos quejamos. No te soporto. — Mireius (@Mireia_F) 8 de marzo de 2018

Yo jamás he visto en persona un ornitorrinco. ¿Eso significa que no existen?. PD: por comentarios como el tuyo se hace esta huelga. — Ingrid Garcia (@ingridgarcia93) 8 de marzo de 2018

Hago huelga, soy maestra, tengo 55 años y empecé a trabajar a los 15 años (8 horas diarias). Si después de 41 años trabajando y educando a 3 hijos consideras que mi participación es 'un poco pija' es que no entiendes nada — MjConangla (@MJesusConangla) 8 de marzo de 2018

Pués salga de su cueva y verá cuántas hay.

No sea cínico. Mi marido en paro, una hipoteca por pagar, padres con cáncer que cuidar y yo atendiendo a todos y trabajando.

No tod@s tenemos la suerte que tiene vd. de estar en 5 sitios a la vez, cobrando de todos. — DINGO (@DINGO40378066) 8 de marzo de 2018

estoy contratada por un servicio público de salud con 1/5 de jornada, imagínese lo pija que soy. Valiente demagogo #Huelga8M — Bea.L (@Beali3) 8 de marzo de 2018

Yo no me tiro pedos ni sudo y nadie me cree. Sé fuerte, Paco. — Homografix (@homografix) 8 de marzo de 2018

Es que las que han tenido un problema fuerte, están en el cementerio, y desde allí es un poco jodido hacer huelga, las demás, solo han tenido una vida viendo como se les considera inferiores, y no quieren tener un problema serio por ello — Wamba (@Wamba_I) 8 de marzo de 2018