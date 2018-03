Rita Maestre deja mudos a los presentadores de 'La Vida Moderna' con este dato sobre el 8-M

Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, pasó este miércoles por el programa La Vida Moderna de la Cadena SER donde acudió para hablar de la huelga feminista de este jueves 8 de marzo.

Quequé, uno de los presentadores junto a David Broncano e Ignatius Farray, pidió a Maestre que se pronunciara sobre la huelga y que explicara los motivos que existen para celebrarla.

La concejala de Ahora Madrid respondió además a un manifiesto publicado en el diario El País firmado por mujeres de cierto éxito profesional titulado No Somos Víctimas, en el que defendían, entre otras cosas, que "la situación de las mujeres en España es de las mejores del mundo, sin que ello signifique que no pueda mejorar".

Hoy he estado de sorpresa en @VidaModernaOML hablando de feminismo del bueno 😎 También de carpas y nacionalización de bicis.

Gracias @_Queque_ por el espacio y el compromiso, y a @davidbroncano e @IgnatiusFarray por el troleo moderado https://t.co/tsZ2JAluts — Rita Maestre (@Rita_Maestre) 7 de marzo de 2018

"Yo creo que es injusto que las mujeres que tienen éxito, que está muy bien, no piensen en las que lo tienen mucho más complicado. Entonces, salir y decir: soy una señora estupenda, soy una super ejecutiva, lo hago todo, mi marido es estupendo, todo me va fantástico y por tanto no hay un problema social; pues yo creo que es muy injusto. Muy poco empático", dijo Maestre, que quiso añadir datos para reforzar su argumentación.

"Pero es evidente que en España se viola a una mujer cada ocho horas, que hay una brecha salarial que es un auténtico carajal...", dijo Maestre, que fue interrumpida por Quequé. "Perdona, ¿se viola a una mujer cada ocho horas?". "Sí", contestó la concejala. "El problema es que sólo hablamos y sólo se conocen los casos mediáticos, los que tienen que ver con lo que sucede en el espacio público. En el ámbito familiar, que es donde se produce el 90% de las violaciones, los cálculos son una cada ocho horas. Hay razones para hacer huelga, hay razones para hacer movilizaciones y hay razones para empatizar con las mujeres que lo tienen más jodido".

Un dato que dejó sin palabras a los tres presentadores. "Cuando viene alguien que no se dedica a la comedia y cuenta cosas de verdad, claro, ahora nos quedamos nosotros como...", dijo Broncano. "Nos desactivas", añadió Farray. "Cómo ha desactivado la bomba. Yo aquí intentando trolearla y ella: espérate que te cuente lo de las ocho horas", agregó el cómico canario.

Puedes verlo a partir del minuto 15:45.