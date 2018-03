La periodista y copresentadora de El Intermedio, Sandra Sabatés, ha querido mostrar su apoyo en Instagram, donde tiene casi 19.000 seguidores, a la huelga feminista de este jueves 8 de marzo con una poderosa imagen que ha emocionado a sus seguidores.

Lo ha hecho emulando a la famosa ilustración We Can Do It, creado en los años 40 por J. Howard Miller para Westinghouse Electric y que ha pasado de ser una imagen para levantar la moral de los trabajadores durante la Segunda Guerra Mundial en EEUU, a todo un símbolo feminista.

Sabatés aparece vestida con camisa azul y pañuelo rojo anudado a su cabeza, haciendo el ya mítico gesto con el puño derecho.

A la imagen, la periodista acompaña varias etiquetas en apoyo a la huelga feminista como "revolución feminista", "por la igualdad", "por una sociedad justa e igualitaria", "no a la brecha salarial", "no a la discriminación", "por todas" y "cambiemos las cosas".

Una publicación que, en apenas dos horas, ha logrado más de 2.000 'me gusta'.

Y que ha provocado la reacción emocionada de muchos de sus seguidores:

Eres un ejemplo de valor, honestidad, sinceridad y cordura, @sandrasabates. Me siento tremendamente orgullosa de ti y de todo lo que haces y cómo lo haces 🙌🏼👏😊❤️ #MujerTeníasQueSer saraescu1981

ojalá se consiga lo que se pretende jantruiz

Que ganas de ver el intermedio hoy. No me imagino como puede funcionar sin ti santi_saens

Grande Sandra! Y tu causa feminista! isaacksparrow

Porque hoy es vuestro día, para que vean todo el trabajo realizado por vosotras las mujeres. Ánimo josemanuelcasasgomez

Siento admiración profunda por ti, Sandra sombralaserreta

Gracias por trasmitir calma y tranquilidad con esa sonrisa tan cautivadora jafi16145

Q buena la imagen! Enhorabuena y feliz día! Estoy con vosotras!!! josemartinezoltra

Gracias Sandra por tu labor de llevar voces de mujeres luchadoras a tu programa!!!! lunadelena