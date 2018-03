Dentro de una autoescuela para mujeres en Arabia Saudí (FOTOS)

Estamos a las puertas de que entre en vigencia la ley para que las mujeres comiencen a conducir en Arabia Saudí. El gran momento, cuando acabe el agravio, llegará en junio, así que las autoescuelas empiezan ya a ponerse las pilas y a instruir a las primeras alumnas, ansiosas de aprender o de perfeccionar sus habilidades antes de obtener su licencia. Sí, porque no son pocas las que han aprendido a llevar el volante en la clandestinidad, durante los últimos años.

Ante el Día Internacional de la Mujer, la empresa automovilística Ford decidió sumarse al ambiente de conquista ampliando su programa Driving Skills for Life (DSFL), que mantiene junto a la Universidad Effat de Jeddah, que ya ha ayudado a 3.600 nuevos conductores.

Así, el nuevo programa se llama Ford Driving Skills for Life For Her y se centra en las nuevas conductoras, que con capacitadas por entrenadores certificados en las vías cerradas del campus. Las imágenes recogidas por Reuters en el recinto son de las primeras en las que se ven conductoras sin ser perseguidas, sin retratarse en secreto.

El rey Salman bin Abdulaziz Al Saud levantó hace meses la prohibición de conducir a las mujeres en Arabia Saudita, la misma que será efectiva en junio de este 2018. Pese a eso, estas conductoras todavía deberán informar a un hombre de sus movimientos, porque el permiso para conducir se limita a sus lugares de trabajo y a aquellos en los que realizan su vida cotidiana.