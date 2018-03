El altavoz inteligente de Amazon tiene un fallo que está aterrorizando a la gente

Alexa es un asistente personal creado por la empresa Echo, una de las compañías más recurrentes para automatizar los hogares. Durante los últimos meses ha sido un producto muy vendido a través del gigante electrónico Amazon. Pero tiene un fallo que está aterrorizando a muchos de sus usuarios, como cuenta Buzzfeed.

Este aparato puede hacer llamadas solo y controlar las preferencias del usuario respecto a su casa. Tiene también un sistema de reconocimiento de voz que sería muy útil si no fuese por el aterrador fallo que tiene alguno de estos aparatos: Alexa se ríe sola.

El usuario de Twitter David Svenwrote ha contado en su perfil que estaba en una reunión confidencial en la oficina y Alexa se rió.

Having an office conversation about pretty confidential stuff and Alexa just laughed. Anybody else ever have that?



It didn't chime as if we had accidentally triggered her to wake. She simply just laughed. It was really creepy.