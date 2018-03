Sólo hombres en la mesa de Zapeando (La Sexta). Sólo hombres entre el público. Y casi únicamente hombres en el equipo de 80 personas que cada día hace posible la emisión. "Va a ser un programa diferente", anunció el presentador, Frank Blanco, en el inicio del programa de este jueves 8 de marzo debido al seguimiento masivo que había tenido la huelga feminista en la redacción.

"Vamos a decirlo: va a ser un programa peor", apostilló Miki Nadal antes de enumerar lo que les faltaba ese día. "La mitad de talento o más. De inteligencia. De trabajo. Hay algo bueno y es que va a haber la mitad de chistes malos", aseguró.

"Por suerte para nosotros esto es un día y lo vamos a intentar sacar", afirmó Quique Peinado. "Amigas, compañeras, volved rápido. Sois imprescindibles", añadió.

En plató se podían ver las sillas vacías de las colaboradoras que habían hecho huelga mientras ellos explicaban que iban a homenajear a las mujeres más importantes de sus vidas, sus madres, utilizando su segundo apellido. Frank Blanco Escudero y sus acompañantes sacaron carteles de cartón con ellos porque, según explicaron, el programa tendría menos rótulos por la huelga.

No sólo faltaban rótulos, sino que reconocieron que tendrían "menos vídeos y peores", que tendrían que ir agachando la cabeza para leer de cuando en cuando porque no tenían cue (teleprónter), que corrían el riesgo de que el público aplaudiera sin ton ni son porque no había regidora y que los chistes serían aún peores porque tres guionistas estaban en huelga. También faltaban las compañeras del departamento de documentación y un par en edición de vídeo, además de estar "peor maquillados, peinados y vestidos" por la ausencia de las mujeres de estilismo.