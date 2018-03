El melancólico mensaje de Pablo Iglesias que muchos aplauden por lo que dice de "las tres mujeres" que le criaron

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, publicó en la noche del ya histórico jueves 8 de marzo un melancólico tuit en el que recuerda a "las tres mujeres que me criaron y me enseñaron a pensar y a cuidar".

"Mujeres que se parecen a millones de españolas, y que hacen que me sienta más orgulloso de mi país que ninguna bandera. Porque fueron son, y porque son hay futuro", escribe el líder de la formación morada, en un mensaje de apoyo a la lucha feminista y muy aplaudido en la red social.

Hoy pienso en las tres mujeres que me criaron y me enseñaron a pensar y a cuidar. Mujeres que se parecen a millones de españolas, y que hacen que me sienta más orgulloso de mi país que ninguna bandera. Porque fueron son, y porque son hay futuro. #8DeMarzoHuelgaFeminista pic.twitter.com/lcT7G5bYg3