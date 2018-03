El verdadero logro de 'Una mujer fantástica' más allá del Oscar

Fue conseguir el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa e inmediatamente después Una mujer fantástica comenzó a romper barreras. Gracias al reconocimiento de la estatuilla, la cinta está consiguiendo algo más importante en su país de origen: Chile está acelerando la puesta en marcha de la ley de identidad de género.

La película cuenta las trabas a las que se enfrenta Marina (Daniela Vega) después de la muerte de su novio. La joven transexual tendrá que afrontar también los prejuicios de su familia política. Este argumento ha animado a que se produzca finalmente el cambio. Ha sido la presidenta de la República, Michelle Bachelet —ahora que se acerca el cambio de gobierno—, la que ha dado la noticia en su cuenta de Twitter, en la que ha explicado que el proyecto está en su última etapa en el Congreso.

El creciente consenso en torno a que Chile tenga una ley de identidad de género, debe transformarse en hechos concretos. Por ello, decidí darle suma urgencia al proyecto que está en su última etapa en el Congreso. ¡Las personas transgénero no pueden seguir esperando! — Michelle Bachelet (@mbachelet) 6 de marzo de 2018

El galardón obtenido por la película dirigida por Sebastián Leilo ha causado un gran alboroto en el país, algo que sin duda ha debido ayudar para que los políticos despierten y se pongan a trabajar sobre una ley que está atascada en el parlamento desde 2013.

En España, Leticia Dolera, reconocida por su compromiso social, se ha pronunciado sobre la noticia en Twitter, y ha destacado el papel de la cultura como herramienta de transformación:

La cultura como herramienta de transformación social. ❤️

Ojo a esto 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/jPrwO41o0B — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 9 de marzo de 2018

Después de ganar la estatuilla, la presidenta de Chile invitó al equipo de la película al palacio de La Moneda. En la reunión, según comentó Leilo a la salida, se trataron los temas de la película, que son también los de la realidad del país. Por su parte, Daniela Vega (la protagonista) puso el foco en los años que llevan los políticos debatiendo sobre esta ley y en que todavía las personas trans no puedan cambiar su sexo de forma legal.

"La ley, sencillamente, es entregarle a la gente un derecho que es el de la identidad. Si yo me muero hoy, en mi tumba no va a decir Daniela Vega porque yo no tengo ese derecho. Y la pregunta es por qué no lo tengo", declaró la actriz en el Canal 13 de Chile este jueves.

La protagonista de la película explicó que en su documento de identidad aún aparece su anterior nombre, un problema que solucionaría la puesta en marcha de esta ley, ya que en la actualidad todos los afectados necesitan realizar un procedimiento judicial para ello.

Además, la localidad natal de Daniela Vega, Ñuñoa, ha decidido cancelar la concesión del título 'Hija ilustre' a la actriz porque, a efectos legales, sigue siendo un varón, según su documento de identidad.

La película chilena ha sido reestrenada en España este viernes, después de que acumulara en las salas de nuestro país una escasa recaudación. Ahora, con el Oscar bajo el brazo, se esperan mejores cifras en la taquilla de las 24 salas a las que ha vuelto.