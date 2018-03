Las portadas del 8M, el día de la revolución feminista

Más de 70 países habían convocado ayer manifestaciones por el Día de la Mujer, pero sólo en España cuajó una protesta desbordante, masiva, tan pacífica como peleona, el inicio de una revolución feminista que ya no tiene vuelta atrás y que está llamada a cambiarlo todo: las leyes, el mundo laboral, las relaciones de familia...

Si el aldabonazo ha sido recogido profusamente por la prensa internacional, los medios españoles no se han quedado atrás. El morado, las pancartas y la sororidad que salta por encima de ideologías y clases copan las portadas de hoy. "Movilización histórica por la igualdad de las mujeres", "La mujer se abre paso en un 8-M histórico", "Clamor histórico de las mujeres", "Marea feminista", "La imparable marcha de las mujeres"... Son sólo algunos de los titulares que demuestran que no, lo de ayer no fue un sueño, sino un despertar.

Estas son las portadas más destacadas:

