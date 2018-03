Lluís Salvadó: "A la que tenga las tetas más gordas se lo das"

Un día después de las históricas movilizaciones por el 8-M, se ha conocido una hiriente conversación protagonizada por el exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó y otra persona por identificar -que Antena 3 ha atribuido en un primer momento al ex secretario general de Economía Josep Maria Jové-.

La conversación, revelada por Antena 3, versa sobre la designación de una nueva consellera de Educación. En tono desagradable y entre risas, Salvadó dice: "Están buscando una rumana vía la mujer de Puigdemont o una brasileña, son resultonas".

Y los dos hombres continúan: "Escucha, es que encontrar a una mujer...", dice Salvadó. A lo que responde su interlocutor: "No, no. Encontrar a una mujer es misión imposible. Es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres".

No quedan ahí los comentarios entre risas. Y Salvadó se explaya: "Si mira, porque aquí a la que tiene las tetas más gordas se lo das".

El propio Salvadó -que es actualmente diputado en el Parlament- ha reconocido estas palabras en Twitter. "Una conversación en absoluto apropiada. Disculpas de entrada y salida". Y explica: "No es con Jové, es con un amigo mío en julio. Es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía". Asimismo, anuncia que presentará una denuncia para proteger la intimidad de terceras personas.

