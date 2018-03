Michelle y Barack Obama negocian su salto a Netflix

Barack y Michelle Obama están negociando con Netflix la producción en exclusiva de dos programas: uno en el que el ex presidente moderaría mesas redondas y otro en el que la ex primera dama hablaría sobre temas de nutrición. La noticia la adelantó el periódico The New York Times este jueves.

El diario indica que las conversaciones entre la plataforma y la pareja están muy avanzadas. En cuanto al contenido de las mesas redondas, todo apunta a que se tratarían temas que fueron importantes durante la presidencia de Obama, como el sistema sanitario, la inmigración o el cambio climático. Pero en ningún momento utilizaría el programa para responder a Donald Trump o a los críticos conservadores, según apunta el medio de comunicación.

Además, indica que Eric Schultz, asesor principal de Obama, dijo en comunicado a The Associated Press que la pareja explora nuevas formas para compartir sus historias.

Por otro lado, The New York Times explica que los Obama podrían respaldar también producciones de Netflix que coincidan con sus valores. Además, señala que ejecutivos de Amazon y de Apple han tanteado el terreno para hacer una oferta a la pareja.

Los antiguos inquilinos de la Casa Blanca han intervenido poco en la vida pública desde que dejaron la presidencia, y se han volcado más en la escritura de sus memorias y en aparecer esporádicamente en algún discurso como invitados.

La noticia no ha sido confirmada todavía de manera oficial.