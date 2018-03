Penélope Cruz, sobre 'Loving Pablo': "Me parecía delicado hacer estos personajes siendo pareja"

"Lo de Escobar viene de muy lejos. Viene del 99", asegura Javier Bardem. El actor llevaba mucho tiempo queriendo llevar la vida del narco colombiano a la gran pantalla y lo ha logrado en Loving Pablo, que llega a los cines este viernes. Está basada en el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, escrito por la periodista (y amante del narco durante cinco años) Virginia Vallejo, interpretada por Penélope Cruz.

A Bardem ya le habían propuesto en varias ocasiones que encarnara al personaje, pero ninguna opción le convencía, por lo que decidió impulsar su propio proyecto. "Me puse en serio hace unos años y me faltaba el punto de vista, el director, el guionista...", cuenta ante un reducido grupo de periodistas tres días antes del estreno.

La batuta se la dio a Fernando León de Aranoa, quien lo dirigió en 2002 en Los lunes al sol. "Empezamos a trabajar hace más de diez años y fue hace cuatro cuando decidimos arrancarlo definitivamente, cuando encontramos la voz de Virginia Vallejo", recuerda el director. "La idea de que sea una mujer la que cuenta la historia de Pablo Escobar creo que es algo poco habitual. El mundo del narco es siempre muy masculino, donde apenas hay cabida para personajes femeninos fuertes", añade.

El mundo del narco es siempre muy masculino, donde apenas hay cabida para personajes femeninos fuertes" Fernando León de Aranoa

Esa mujer la interpreta Penélope Cruz, quien confiesa que tuvo sus dudas. "Me parecía delicado hacer estos personajes siendo pareja. Es verdad que habíamos trabajado muchas veces, pero era la primera vez como pareja y justo con personajes así", confiesa la actriz. Loving Pablo es la quinta cinta que coinciden Bardem y Cruz: ya compartieron pantalla en Jamón, Jamón (1992), Carne Trémula (1997), Vicky Cristina Barcelona (2008) y El Consejero (2013).

Mientras la película se ponía en marcha se estrenaron dos series de televisión sobre Escobar (Narcos y El patrón del mal) pero Bardem procuró mantenerse lo más ajeno posible: "Me llegaba más de lo que yo quería que me llegase. He visto nada más que un capítulo de El patrón del mal por el tema de los acentos y uno de Narcos por un tema concreto que quería ver cómo habían tratado".

"La película sobre Escobar no existía hasta ahora", defiende Penélope Cruz. "Hay dos series y en la peli [Escobar: Paraíso perdido] de Andrea [Di Stefano] y Benicio [Del Toro] el personaje aparece, pero está cruzándose todo el tiempo con la otra historia. La película que cuenta desde antes de su carrera política hasta su muerte es ésta", explica.

Los rivales en la ficción no afectaron al proyecto, pero el idioma sí lo hizo tambalearse. Tuvieron que rodar la película en inglés a pesar de que los personajes fueran colombianos "porque si no, no la compraban", reconoce Bardem. "Ahí paramos durante un buen tiempo. Paramos, pensamos, repensamos y al final decidimos seguir adelante", comenta.

"Lo vimos al principio como una obligación, de la que intentamos hacer virtud después", resume León de Aranoa, que destaca el papel de Bardem en Antes de que anochezca, película que le valió su primera nominación al Oscar. "Para mí está entre sus mejores trabajos y está hecha en inglés con un acento cubano muy fuerte. Cuando la vi sentí eso [el choque por el idioma] en el minuto uno, pero en el tres me había olvidado", justifica.

Trabajar los acentos no fue nada fácil, según Penélope Cruz: "Había que fijarlo en español para luego trasladarlo al inglés. Además, no es el mismo: el de él es paisa [de Medellín] y el mío es rolo, de Bogotá. El reto era no contagiarse el uno del otro".

El habla fue sólo una de las muchas facetas de unos poliédricos personajes con los que tanto director como actores han intentado no glamurizar al narco. "Algunas interpretaciones de Escobar no han ayudado, eso del Robin Hood paisa [...] En esta película hemos intentado reconocer al personaje por lo que era: un asesino y una persona falta de empatía", asegura Bardem.

Hemos intentado reconocer al personaje por lo que era: un asesino y una persona falta de empatía" Javier Bardem

En su opinión, Escobar tenía "una enorme rabia", la del que está "estigmatizado, el que nace en la miseria, el que se siente desahuciado por una sociedad que no le hacía caso", además de una "mente brillante" que no puso en nada constructivo. "Esa rabia luego la quiso convertir en respeto, en ser uno de ellos, en pertenecer a esa oligarquía. Al ver que eso era imposible, lo convirtió en terror", reflexiona.

El viaje del personaje de Penélope Cruz va desde el "deslumbramiento" por Escobar, en palabras de León de Aranoa, hasta el horror. El momento cumbre se refleja en una escena que tiene lugar en La Catedral, la lujosa prisión en la que ingresa el narco tras entregarse en 1991. "En esos minutos se cuenta mucho del viaje que ha hecho esta mujer. De dónde empezó a casi ponerse de rodillas para pedirle que le dé lo que para él sería una miseria", apunta la actriz. "Es un nivel de desesperación el de esa escena que yo le tenía bastante respeto. Hasta ese día todo había sido bastante fácil y llevadero, pero fue tan fuerte la experiencia que empecé a contar los días para terminar [el rodaje]", señala.

Me afectaba un poco verle así [a Bardem], con el bigote, los rizos" Penélope Cruz

"También me afectaba un poco verle así [a Bardem], con el bigote, los rizos", admite Cruz. Para Bardem la dificultad estribó en "intentar separar" y no llevarse puesto el personaje fuera del set: "A veces lo que más me costaba era justamente —ahora que estamos tan sensibles con esto, lo cual está muy bien— el abuso de ese poder sobre los demás, frente a la mujer, frente a la familia, frente a todos, de una manera tan arrolladora".

Para Bardem, el feminismo y los movimientos iniciados en Hollywood contra el acoso (Me Too y Time's Up), forman parte de un cambio "que era necesario" pero que "llega tarde". Preguntada por la misma cuestión, Penélope Cruz aprovecha para poner el foco en todas esas mujeres a las que no les ponen el micrófono delante: "Amas de casa, maestras, cocineras, doctoras... Nadie les preguntan cómo viven una desigualdad o el acoso si es que lo sufren". "Creo que estamos asistiendo a un cambio cultural y las cosas no van a volver a ser como antes [...] Es muy importante que suceda y hacía mucha falta que sucediera", opina Aranoa.