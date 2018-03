Pep Guardiola, multado con 20.000 libras por lucir el lazo amarillo

Pep Guardiola ha sido multado con 20.000 libras por lucir el lazo amarillo en los partidos oficiales del Manchester City. El entrenador catalán recurrió a ese símbolo para mostrar su solidaridad con Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y el resto de los políticos presos tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

BREAKING: Pep Guardiola fined £20,000 and warned over future conduct after admitting FA charge for wearing yellow ribbon in breach of rules. FA say it is a political message. #MCFC #SSN