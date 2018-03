'Star Wars' tendrá una serie con actores reales

Las aventuras de Han Solo y compañía no han escapado a la fiebre de las series. Disney ha anunciado que la saga Star Wars tendrá una producción protagonizada por actores de carne y hueso. La serie será dirigida por el guionista, actor y productor Jon Favreau y no tiene aún título, ni se sabe de qué tratará. Se estrenará en exclusiva en la futura plataforma digital de Disney, que tiene previsto comenzar a emitir en 2019.

Favreau se ha convertido en uno de los nombres favoritos de la compañía. El productor ha dirigido Iron Man, El libro de la selva y próximamente se responsabilizará de El rey león. La directiva de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha recalcado el talento de Favreau en el comunicado de la compañía: "Jon trae la mezcla perfecta de su talento como productor y como escritor. Esta serie le dará la oportunidad de trabajar con un grupo diverso de escritores y directores, y le permitirá a Lucasfilm construir una base robusta de talento".

La compañía ya había desarrollado la serie animada The Clone Wars, emitida entre 2010 y 2013 y en la que el director puso voz a uno de los personajes. Favreau también doblará a uno de los alienígenas en Han Solo: Una historia de Star Wars, que se estrenará el próximo 25 de mayo. Esta relación con el universo de George Lucas es todo un sueño cumplido para el director: "Si me dicen a los 11 años que llegaría a contar historias del universo de Star Wars no me lo habría creído. No puedo esperar a embarcarme en esta aventura tan excitante".

La relación de la saga Star Wars con la televisión no acaba ahí. Los creadores de Juego de Tronos David Benioff y D.B. Weiss serán los encargados de producir y escribir una nueva saga de películas alternativas a la habitual.