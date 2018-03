Bromas en Twitter con el motivo que ha obligado a Ramos a irse del campo ante el Eibar

El Real Madrid ha ganado 1-2 al Eibar en Ipurúa en un gran partido de Cristiano Ronaldo, que ha marcado los dos goles del conjunto blanco.

Sin embargo, la anécdota del partido la ha protagonizado Sergio Ramos, quien en el minuto 73 de partido se marchó a la carrera del terreno de juego y regresó poco después.

¿El motivo? Así lo explicó Zidane en la rueda de prensa posterior: "Se ha cagado un poco, ha ido al baño y ha vuelto".

El propio Ramos ha bromeado con ello en Twitter: "El típico apretón. Salir. Entrar. Vuelta a la carga. Gol del equipo. Y vuelta a casa".

Típico apretón. / Nature calls.🤭

Salir. Entrar. / Out & back in. 🏃🏻‍♂

Vuelta a la carga. / Reload. 🔋

Gol del equipo. / Team goal. ⚽️

➕3⃣

Y vuelta a casa. / Back home. 🏠

¡Seguimos! / Let's keep it up.💪#HalaMadrid pic.twitter.com/2r67vxEZlq