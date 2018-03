Inma del Moral se muere de la vergüenza con la broma que le gastaron en 'Hipnotízame'

Hipnotízame ha vuelto a las noches de los viernes de Antena 3 con nuevas incorporaciones. El programa presentado por Manel Fuentes y Jandro ha comenzado su segunda temporada con una broma de bienvenida a Inma del Moral, una de las debutantes junto a Mariló Montero.

El resultado fue un momento muy divertido para la audiencia que consiguió sacar los colores a la actriz y presentadora.

Mientras el experto en hipnosis Jeff Toussaint hacía como que hipnotizaba a del Moral, Jandro enseñaba unos carteles al público en los que destapaba el pastel. "No la vamos a hipnotizar. Le vamos a gastar una broma", decían los letreros.

Entonces Jandro propuso al experto en qué consistiría la broma. "Cuando abra los ojos, va a ver a una persona desnuda, pero solo a una. La que ella quiera. Es decir, que ella crea que esa persona está desnuda", pidió el copresentador.

Y en efecto, cuando la actriz abrió los ojos, vio lo que Jandro había pedido. Pero no porque estuviese hipnotizada sino porque en realidad un hombre se había desnudado por completo a su lado mientras Toussaint la embaucaba.

Del Moral no acertó a decir nada, solo le entró la risa nerviosa y no dejó de taparse la cara. No sabía ni dónde meterse.

Este es el momento completo:

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí.