La heredera de Frida Kahlo amenaza a Mattel por la Barbie de su tía abuela

La colección de muñecas Barbie presentada por Mattel para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ha desencadenado una disputa por una cuestión de derechos de imagen.

Una de las muñecas homenajeaba a la célebre pintora mexicana Frida Kahlo y su heredera Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora, ha emitido un comunicado afirmando que tomará medidas contra la empresa por haber utilizado la imagen de la pintora sin su autorización. Romeo afirma que ella es la única dueña de los derechos de imagen de la artista.

Comunicado oficial de la Familia Kahlo referente al lanzamiento de la @barbie en honor a #FridaKahlo de @Mattel / Official statement from the Kahlo Family regarding the launch of Mattel's Frida Kahlo "Sheroe" Barbie: pic.twitter.com/7ProPd7c30