Pablo López cuenta lo mal que lo pasó con las críticas de Risto Mejide en 'OT'

Pablo López ha sido el invitado de este viernes de Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco. En la entrevista, el cantante habló sobre su infancia y su vida personal, y cómo no, de su paso por Operación Triunfo, el programa en el que se dio a conocer y donde tuvo que sufrir las críticas de un Risto Mejide que por aquel entonces empezaba su carrera como jurado implacable en concursos de talentos.

López habló en concreto sobre esta famosa valoración:

"Ese momento fue muy duro para mí. Me sentí atacado y herido en el orgullo. Me preguntaba cómo me podía decir eso a mí, con la de cosas que yo sabía hacer", confesó el cantante. Aunque López también admitió que aquello le ayudó a ser fiel a sí mismo y a su estilo. "Aquello me empujó a cantar solo mis canciones y a no fijarme en nadie, tan solo en mí mismo", admitió.

López reconoció que Mejide tenía razón en sus argumentos. "Lo de la marca blanca es verdad. Ese día en concreto canté Mi niña Lola; y al día siguiente canté una de Queen; y al siguiente una de Serrat; y al siguiente una de pop más actual... Y eso no me estaba haciendo bien", admitió.

"La putada es que me lo dijo dándome hostias", afirmó. Aunque López reconoció que en lo que le decía Mejide había un mensaje, no aprobó sus formas. "Pedazo de mamón el Risto... Lo puedo decir porque yo ahora me llevo muy bien con él y me parece que el paso del tiempo es un filtro maravilloso. Pero yo se lo dije, que lo había pasado muy mal en aquel momento", contó.

Osborne entonces recordó que el propio Mejide había reconocido públicamente su error. "Y dijo una cosa muy bonita", señaló López. "Dijo que se alegraba mucho de haberse equivocado y eso le dignifica", añadió, pero insistió en que todo aquello le dolió mucho. "Era un niño de 24 años que sabía que le estaba viendo todo su pueblo y su gente, y se estaban metiendo con él", explicó.

Después de 'OT' montó un bar con su hermano

López reveló también que después del concurso montó un bar con su hermano para tener un sitio en el que poder hacer y disfrutar de la música. Pero el proyecto no salió como ellos esperaban. "¡No veas qué ruina!", admitió López entre risas. "Nosotros hemos sido siempre muy anfitriones. Tengamos o no tengamos, nuestra casa está abierta. Y tener un bar para pasárnoslo bien es una ruina como modelo de negocio", admitió.

"Nos lo pasamos de puta madre, pero fue la juerga más cara de la historia", afirmó. "Cuando tocamos fondo y le debíamos dinero a todo el mundo me dije: 'tío, ponte a escribir canciones como un condenado que es lo único que sabes hacer en la vida", explicó López. Y con ese empujón acabó componiendo para artistas como David Bustamante o Malú y después incluso para sí mismo.

