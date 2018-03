¿Te acuerdas de este vídeo? La BBC tiene algo que contarte sobre él

Fue uno de los vídeos más virales del 2017 y todos lo hemos visto al menos una vez desde que ocurrió.

El profesor Robert Kelly, experto en política internacional, estaba en directo conversando con un programa informativo de la cadena británica BBC cuando su hija pequeña se coló en la habitación donde se encontraba y se puso a su lado.

Mientras intentaba que se apartara, tras la niña entró un bebé en un andador y, a los pocos segundos, su mujer, Kim, aparece a toda pastilla y se lleva a los dos pequeños.

El vídeo cuenta con casi 27 millones de reproducciones desde que lo publicó la BBC, que hoy lo ha rescatado por una buena razón:

"Hoy hace un año que el mundo se convirtió en un lugar mejor".

🙌 1 year ago today the world became a better place.#BBCdad pic.twitter.com/Q5I70XxT7T