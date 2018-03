La reflexión de un catedrático de Derecho Constitucional tras la muerte de Gabriel

Tras el hallazgo del cadáver de Gabriel, el niño de ocho años que llevaba 12 días desaparecido, y la detención de Ana Julia Quezada como sospechosa de su muerte, se ha vuelto a reavivar el debate en redes sociales sobre la prisión permanente revisable.

Los mensajes que piden que no se derogue esta condena en España se han multiplicado en las redes de forma más o menos encendida desde que se ha conocido la noticia.

Indignación ante el asesinato de Gabriel,ante todo lo que está sucediendo. Si estos políticos no son capaces de oír lo que la sociedad reclama, se pueden ir todos a la mierda. ¿Quién nos protege?😡😡 #PrisionPermanenteRevisable #PrisionPermanenteYA

Espero que todos aquellos que os volcasteis en las redes para ayudar en la búsqueda de Gabriel lo hagáis ahora para pedir justicia por él. Una persona capaz de matar y esconder durante 12 días el cadáver de un niño no merece ver la luz del sol jamás. #PrisionPermanenteYA

Ante la multitud de comentarios, la reflexión de Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional, se ha vuelto viral. "La prisión permanente revisable ya existe y no ha evitado la muerte de Gabriel", recordaba el mensaje.

La prisión permanente revisable ya existe y no ha evitado la muerte de Gabriel. Leer a mucha gente como si no existiera y fuera a ser la panacea no sé si es ignorancia o que son muy malas personas