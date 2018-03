Ana Fernández rectifica su comentario sobre la brecha salarial

El Día de la Mujer fue un día para las reivindicaciones, también dentro de la industria cinematográfica. Una de las más comentadas fue la de la actriz Ana Fernández, protagonista de Las chicas del cable, que compartió una fotografía en Instagram en la que decía ser víctima de la brecha salarial y que, a pesar de representar un "personaje fuerte", su remuneración no se correspondía.

En el pie de foto de la publicación, la actriz detallaba:

"Me llamo Ana, soy MUJER y soy ACTRIZ. Llevo desde los 17 años trabajando en una profesión con la que muchos sueñan, pero que no por ello deja de tener muchas sombras e injusticia para con la mujer. Cierto es que me siento afortunada de poder interpretar un personaje fuerte, imperfecto y luchador con una trama propia...ojalá mi remuneración lo reflejara. #BastaYaDeViaductoSalarial #SeAcabóElSecretismoYElMiedo #TenemosUnProblema #MamiTeníaQueHabermeHechoMaestraComoTú #CobraríamosLoMismoYConHorarioFijo #8marzo #huelgafeminista #nosotrasparamos"

Tras este comentario, Bambú, la productora de la serie de Netflix, señaló a Fernández que en dicha producción no hay brecha salarial, lo que llevó a la actriz a publicar el sábado 10 de marzo una serie de tuits en los que recalcó que se refería a sus 10 años de trayectoria y no a un "caso concreto".

En estas publicaciones, Fernández compara su situación con la que sufren sus compañeras en Hollywood y pone como ejemplo la brecha salarial entre Michelle Williams y Mark Walhberg en Todo el dinero del mundo, que la misma actriz denunció el pasado 10 de enero. "En 10 años por una cosa o por otra parece que nunca es suficiente, sin embargo he visto que en muchos hombres el ascenso ha sido vertiginoso y en mujeres mucho menos. Eso me entristece y me desalienta", denuncia la intérprete.

La actriz también habla de los cachés de los intérprete de los que dice que no se regulan por "cantidad de trabajo, cantidad de cursos de interpretación o número mínimo de películas, series o teatro".

Además, la actriz recalca que su publicación del 8 de marzo la hizo como mujer, ejerciendo su libertad y sus derechos. "Por cierto, el jueves me sentí únicamente mujer, no personaje público y escribí lo que sentía, mi verdad, con todo el derecho y libertad como hacéis todos. Soy muy consciente de que las acciones tiene sus consecuencias y a día de hoy estoy preparada para asumirlas", detalla.

La publicación de la intérprete en Instagram no pasó desapercibida y sus posibles referencias al personaje de Carlota Rodríguez en Las chicas del cable (la más feminista de las cuatro protagonistas), tampoco. El productor de la serie, Ramón Campos, contestó a otra publicación hecha por Fernández en Twitter, que ha sido borrada. Entre otras cosas señala que en todas las producciones de Bambú "las mujeres cobran exactamente lo mismo que los hombres" y que de los ocho que más cobran en Las chicas del cable, "siete son mujeres y uno es un hombre".

Además, desde la cuenta oficial de Bambú Producciones han negado también la brecha salarial no solo en Las chicas del cable, sino en todas sus series.