El doloroso mensaje de condolencia de Dani Rovira tras la muerte de Gabriel

El humorista Dani Rovira ha publicado una certera reflexión sobre la infancia, tras conocerse el fatal desenlace de la desaparición del pequeño Gabriel en Níjar (Almería).

Momentos antes de mostrar su "profunda pena" por la muerte del pequeño, Rovira ha sentenciado que "la infancia debería ser sagrada en el mundo entero".

"Ojalá la familia logre encontrar consuelo. Ojalá no te hayas enterado de nada", termina su mensaje Rovira, que ya tiene 29.000 'me gusta'.

La infancia debería ser sagrada en el mundo entero. No me entra en la cabeza que no pueda ser así.

Luchemos por proteger a los niños. Qué pena, pequeño, qué profunda pena.

Ojalá la familia logre encontrar consuelo.

Ojalá no te hayas enterado de nada. 🙏🏻#Gabriel