El estilista de 'Cámbiame' Juan Avellaneda, víctima de un ataque homófobo

Juan Avellaneda, uno de los estilistas de Cámbiame, ha sufrido una ataque homófobo en su lugar de trabajo. El coach del programa de Telecinco compartió en su cuenta de Twitter este domingo 11 de marzo las imágenes de la placa de su oficina donde se puede ver que alguien le ha escrito "Marica".

"Alucino que estas cosas sigan pasando en 2018. La gente es muy valiente desde el anonimato. Prefiero ser un marica que da la cara a alguien cobarde sin educación, sin valores y total y absolutamente gilipollas", ha detallado en la primera de sus publicaciones.

Avellaneda, que entró en el programa para sustituir a Natalia Ferviú, ha denunciado la discriminación que sufren distintos colectivos, tanto el LGTBI como las mujeres. "Actos así demuestran que aún nos queda mucho por hacer y que actos como el del 8M o actos para reivindicar las minorías, son actualmente totalmente necesarios", ha declarado.

Un día después de los ataques, el estilista ha publicado también en Twitter el look que ha lucido durante el programa de Telecinco a modo de reivindicación: unas zapatillas con la bandera LGTBI y una camiseta con el mensaje: "Keeping these ugly times as beautiful as possible" (Llevando estos horribles tiempos de la forma más bonita posible).

