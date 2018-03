Desde hace varios días, todo apuntaba a que había algo entre ellos. Emma Watson y Chord Overstreet, de la serie Glee, fueron vistos juntos a la salida de la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair el domingo 4 de marzo (Watson llevaba la chaqueta del actor sobre los hombros) y luego los fotógrafos les sorprendieron paseando por la calle este viernes 9 de marzo.

En la foto, los jóvenes van de la mano y con ropa informal. Parece que el actor y cantante de 29 años, famoso por su papel de Sam Evans en la serie musical Glee, no deja a Emma Watson indiferente.

Entre la velada de los Oscar y esta foto tomada en la calle, también se vio a los actores tomando algo en Troubadour, un bar de Los Ángeles, el mes pasado:

Siempre tan discreta sobre su vida privada, Emma Watson anunció en 2017 que no hablaría de su novio. "Quiero ser coherente; no puedo hablar de mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente y los paparazzi no me hagan fotos", explicó a Vanity Fair. Esta vez, sin embargo, su relación ha salido a la luz pese a todo.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés.

