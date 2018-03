La madre de Gabriel: "A nosotros nos ha tocado una hija de la gran puta"

Los padres de Gabriel han concedido una entrevista a Isabel Jiménez, periodista de Informativos Telecinco, para el telediario nocturno del telediario presentado por Pedro Piqueras.

"A nosotros nos ha tocado una hija de la gran puta", ha dicho Patricia, la madre del pequeño de ocho años asesinado, en referencia a Ana Julia Quezada, única detenida hasta el momento como presunta autora del crimen.

"Estamos destrozados", ha asegurado el padre en antena.

"Estoy echando mucho de menos mi pequeño. Lo único bueno es que ha provocado que haya mucha gente buena y que se haya echado todo el mundo a la calle, que hacen mucha falta y los valores", decía la madre.

"No podía aparecer ella en ningún sitio, tenía que aparecer Gabriel y nuestro hijo como es, bonito y no manchado. No es justo, si me está viendo alguna vez, Gabriel tenía que estar aquí y ella donde está Gabriel", ha dicho Patricia en referencia a los mensajes contra Ana Julia Quezada en Twitter.

"Nuestro hijo hasta el momento de encontrarlo ha generado un movimiento de apoyo, hemos sentido que Gabriel es el niño de toda España", ha afirmado el padre.

Después, los padres han asegurado que "si algo ha conseguido Gabriel es que estemos más unidos". "Ahora no tenemos fuerzas para vivir pero si nos está viendo desde arriba nos está dando fuerzas", ha dicho el padre.

Aquí puedes ver la entrevista completa.

El último adiós al pequeño

Cientos de personas han despedido en el Palacio Provincial, donde se ha instalado la capilla ardiente, al pequeño Gabriel.

Hasta la capilla ardiente se trasladaron numerosas personalidades. Entre ellas, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que llegó pasadas las 17:30 horas, acompañada de la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez. También acudió el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre sobre las 18:45 horas.