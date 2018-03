La reflexión de Bayona contra la pena de muerte tras escuchar a la madre de Gabriel

La muerte de Gabriel, el niño de 8 años desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Níjar, Almería), ha propiciado que un gran número de personas hayan insultado en redes sociales a Ana Julia Quezada, la única detenida hasta el momento y pareja del padre del pequeño.

Después de todos esos mensajes de odio, Patricia, la madre de Gabriel, ha mandando un mensaje a aquellos que mandaban insultos contra la sospechosa.

"En honor al pescadito, que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", dijo ella.

Ahora, el director de cine Juan Antonio Bayona, ha recogido las palabras de la madre y ha publicado una reflexión que muchos están compartiendo.

"Mientras anoche una multitud gritaba pena de muerte, la madre de Gabriel Cruz declaraba esto esta mañana. ¡Qué extraordinaria mujer dando ejemplo! Nadie puede arrebatar la vida de otro ser humano y mucho menos el Estado que ha de servir de ejemplo a todos", ha escrito.

Más de 3.500 personas han apoyado el mensaje del cineasta.

Mientras anoche una multitud gritaba pena de muerte, la madre de Gabriel Cruz declaraba ésto esta mañana. Que extraordinaria mujer dando ejemplo! Nadie puede arrebatar la vida de otro ser humano y mucho menos el estado que ha de servir de ejemplo a todos. DEP el pequeño Gabriel. pic.twitter.com/JlJGji5qW6 — JA Bayona (@FilmBayona) 12 de marzo de 2018