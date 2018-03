Paco Lobatón, tras la detención de Ana Julia: "Hay que hacer el ejercicio de mantener la presunción de inocencia"

El periodista Paco Lobatón ha pedido —en TVE— respetar siempre la presunción de inocencia, tras la detención de Ana Julia Quezada, la pareja del padre del niño Gabriel Cruz, aparecido muerto en el maletero de su coche este domingo en Níjar (Almería).

"No respetamos siempre la presunción de inocencia", ha afirmado Lobatón, quien ha revelado que el pasado miércoles conversó con la madre de Gabriel, "una persona absolutamente derrumbada pero esperanzada de que podía estar con vida", y que le preguntó "por las sospechas en el aire y también por la pareja de su compañero: "Ella me transmitió un sentimiento de que no estaba ahí la sospecha", ha afirmado Lobatón.

"Hay que hacer el ejercicio de mantener la presunción de inocencia y para eso están las instituciones, que han respondido con prontitud", ha declarado Lobatón.

En este punto, el veterano periodista ha recomendado informar "teniendo en cuenta dos principios": "No añadir dolor al dolor de la familia y no interferir las investigaciones en marcha", ha matizado Lobatón, quien ha asegurado que "en algún momento los investigadores estaban a punto de dar con la persona responsable y no podían detenerlo porque había una barrera de informadores. Ahí está el límite".

"Hay que hacer una parada para preservar la verdad, una parada ética, olvidar las carreras, para que prevalezca la verdad y el principio de intentar salvar la vida de las personas desaparecidas", ha sentenciado.