Patricia, la madre de Gabriel, sospechaba que Ana Julia estaba detrás de la desaparición de su hijo

La muerte del pequeño Gabriel ha conmocionado a toda España desde que el pasado sábado la Guardia Civil encontrara el cadáver del niño de 8 años en el maletero del coche de la novia de su padre, Ana Julia Quezada.

La madre de Gabriel, Patricia, ha sido entrevistada esta mañana por un Carlos Herrera bastante emocionado. "No sé cómo expresarle mi abrazo, mi conmoción y la conmoción de todos los oyentes". La mujer ha explicado - aunque no ha querido entrar en detalles porque la investigación sigue abierta- que ella siempre tuvo sospechas de que Ana Julia podría estar implicada en la desaparición de Gabriel.

Carlos Herrera: "¿La esperanza la había perdido?" Patricia: "No. Yo tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo. Con todo el amor que estábamos generando. Tenía la esperanza de que en algún momento lo soltara y, por eso, en cada discurso salíamos apelando a su conciencia". CH: "¿En su fuero interno usted temía que las circunstancias fueran las que han sido?". P: "Sí, sí. Pero no podía decir nada ni hacer nada porque era parte de la investigación y podía perjudicar al chiquillo y no queríamos ni decir nada ni hacer nada que pudiera hacer que mi hijo no volviera a casa". CH: "¿Cuándo empezó a sospechar usted de esta mujer?". P: "No puedo decirte un día. No puedo todavía decirte nada, Carlos, lo hablaremos más adelante y se sabrá pero no puedo decirlo ahora mismo".

Escucha aquí la entrevista completa en La Cope

Este lunes Patricia también ha concedido una entrevista a Onda Cero en la que ha pedido que no se hable más a Ana Julia. "En honor al pescadito, que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia", ha dicho en una entrevista en el programa Más de uno, de Onda Cero.

Zoido pide cautela

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistido en su mensaje de cautela sobre la muerte de Gabriel Cruz y se ha remitido a la autopsia, que es esperable que se conozca preliminarmente este lunes, para obtener el "total esclarecimiento" de las causas que rodean este caso.

Zoido se ha referido de esta forma en una comparecencia en el Ministerio del Interior tras el acto de firma "histórica" con sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil del acuerdo sobre equiparación policial.

Ante las reiteradas preguntas de la prensa, Zoido ha dicho que no conoce las novedades sobre la investigación de la muerte de Gabriel Cruz y que, si lo supiera, no podría decir nada. "Será la autopsia la que determine cuándo, cómo y de qué forma murió Gabriel. Mientras tanto no podemos conocer exactamente las condiciones de su fallecimiento", ha comentado, recordando que se ha decretado el secreto de sumario.

En la línea de lo expresado este lunes, cuando fue detenida Ana Julia Quezada, la actual pareja del padre de Gabriel, cuando transportaba el cuerpo del niño en un coche, el ministro del Interior ha pedido que "no se entorpezca las investigaciones científicas" y que no se divulguen bulos. "Dejen trabajar a la Guardia Civil", ha enfatizado.

Zoido ha desvelado que se espera que la autopsia se conozca "a lo largo del día de hoy", pero que depende de los médicos forenses de Almería que analizan el cuerpo. "Mientras más completa", ha dicho sobre la autopsia, "más datos para el esclarecimiento".

A preguntas de la prensa, Zoido se ha referido a la muerte de una niña en 1996 en Burgos, donde residió Ana Julia, pero sin entrar en detalles. "Es verdad que allá por el año 1996 en Burgos sucedió un hecho en el que se vio implicada esta persona", ha apuntado.

Según el ministro, aquel atestado policial, que quedó sobreseído en el juzgado, "está localizado" y ahora queda saber "qué es lo que ha pasado". Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que dicho atestado señala que la fallecida fue la primera hija de Ana Julia, al precipitarse de forma accidental por una ventana de la vivienda familiar en Burgos.

Tras agradecer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el titular del Interior ha dado detalles de la conversación que mantuvo ayer con Patricia, la madre de Gabriel. Según Zoido, le pidió que le trasladara un abrazo a Ángel después de confirmarse la detención de su actual pareja. "Me decía que el padre estaba muy afectado", ha dicho.