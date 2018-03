Podemos y el PSOE se reafirman en su rechazo a la prisión permanente revisable

La dirigente y portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado este lunes el rechazo de su grupo a la prisión permanente revisable, cuya derogación se debate esta semana en la Cámara Baja, al considerar que no es una "solución eficaz".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del equipo de Podemos 'Rumbo 2020' para tratar la "revolución feminista", al ser preguntada por esta reforma que el Gobierno hizo en 2015 y que los familiares de víctimas de asesinatos como el de Diana Quer o la niña Mari Luz piden mantener.

A estos casos se suma el de la muerte del niño Gabriel de Níjar (Almería), cuyo cadáver fue encontrado este domingo en el maletero del coche de la pareja de su padre. De confirmarse el asesinato, este encajaría dentro de los supuestos penables con la prisión permanente revisable, al tratarse de una víctima menor de 16 años.

"Todos compartimos el dolor de estas familias. Lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es y así lo dicen los expertos que coinciden de forma unánime en eso", ha explicado Montero.

REINSERCIÓN SOCIAL

De igual modo, el PSOE también mantiene inamovible su oposición a la prisión permanente revisable al considerar que esta medida no cumple con la finalidad que debe perseguir una pena de cárcel, la reinserción social, ha explicado este lunes la 'número dos' de la formación, Adriana Lastra.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Lastra ha dedicado sus primeras palabras a enviar el "más sentido pésame" y un mensaje de "apoyo, calor y cariño" a los padres de Gabriel.

Tras reconocer el trabajo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cargo de la investigación del caso, Lastra ha elogiado la "lección de vida" que la madre de Gabriel, Patricia Fernández, ha dado en los medios de comunicación, donde ha pedido que el trágico suceso "no acabe en rabia" y "que no se hable" de la mujer detenida, porque "no se merece que se le dé cobertura".

A cuatro días de que el Congreso de los Diputados debata sobre sendas propuestas de PP y Ciudadanos --una para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable y otra para endurecer el Código Penal--, Lastra ha confirmado que los socialistas votarán "en contra" de las dos iniciativas, presentadas como enmiendas a la totalidad de una proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable.

"Eso nos devuelve a la casilla de salida porque la prisión permanente revisable es una realidad hoy", ha señalado Lastra, que ha recordado que el TC tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por la oposición a esta medida, al considerarla inconstitucional.

