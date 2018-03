David Cantero rinde homenaje a los padres de Gabriel: "Jamás hubiera sabido reaccionar como ellos"

Las reacciones no paran. Desde que el domingo se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Gabriel Cruz en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, novia del padre y autora confesa del asesinato, muchas personas han acudido a redes sociales para mostrar su enfado.

Desde Nuria Roca, que estalló llamando a la dominicana "hija de puta", a Rozalén, autora de la canción Girasoles que tanto le gustaba al pequeño de Níjar (Almería).

El último en hacerlo ha sido el presentador de Informativos Telecinco David Cantero, que ha querido dedicarle la emisión del martes (día del funeral) a los padres del pequeño. Cantero, como ya hizo Dani Mateo, mostró su total admiración por Ángel y Patricia, padres del pequeño. "Los admiro, aunque creo que jamás hubiera sabido reaccionar como ellos, con ese amor y esa serenidad", escribió en Instagram poco antes de empezar la retransmisión.

Cantero, padre de tres hijos, asegura que desde primera hora tiene la noticia en la cabeza. "Hoy al salir de casa he guardado bajo las almohadas los pijamas aún tibios de mis hijos y he pensado en ellos, en esos padres, y se me ha vuelto a partir el alma..", escribe con ira el periodista.

"Y aún hay quien clama por los 'derechos' de esa bestia inmunda... de esa bruja que Patricia nos pide nos quitemos de la cabeza", añade, para después terminar pidiendo disculpas: "Perdonad el desahogo pero estoy que reviento!"

