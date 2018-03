El Kanka, el cantautor malagueño que conoces gracias a Amaia de 'OT'

En los últimos meses seguramente hayas escuchado más de una vez Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, una de las canciones que más se ha tarareado esta edición de Operación Triunfo gracias a Amaia y su versión al piano. ¿Su autor? El Kanka, un cantautor malagueño que, aunque la pamplonica le haya ayudado a llegar al gran público, lleva más de cinco años de trayectoria a las espaldas.

El propio Kanka ha reconocido la repercusión que han tenido las diversas versiones de sus temas que había hecho Amaia de España durante su paso por la Academia. En una entrevista publicada en Vanity Fair, el 4 de diciembre, aseguró: "Prácticamente cada día tengo gente diciéndome: 'Te he conocido gracias a Amaia".

La versión de la pamplonica supera a la original en YouTube. El vídeo de la interpretación de la ganadora de Operación Triunfo tiene más de 1,3 millones reproducciones en solo tres meses, mientras que la original ha conseguido 1,2 millones desde que fue subido al canal del artista en 2014.

Estas cifras no han provocado rivalidad entre ambos intérpretes, sino que han hecho que trabajen juntos. El Kanka será uno de los compositores del primer disco de Amaia Romero, en el que también participarán otros nombres como Rozalén. Sobre la colaboración con estos dos artistas, la cantante dice sentirse "muy afortunada". Aunque más bien en el caso de El Kanka sería volver a trabajar, ya que tal y como contó a Vanity Fair Amaia y su grupo habían sido teloneros en un concierto en Pamplona.

El malagueño visitó en noviembre la Academia y allí pudo cantar junto a los triunfitos y darles algunos consejo. La repercusión de su visita fue tal que, según dijo en esta entrevista, sumó 500 seguidores nuevos en cada una de sus redes sociales.

Pero ¿quién es realmente El Kanka?

El Kanka es el nombre artístico de Juan Gómez Canca, un cantautor malagueño que, a pesar de que lo hayas empezado a escuchar hace unos meses, publicó su primer trabajo en 2013. Este disco se titula precisamente Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Y ahora presenta El arte de saltar, su cuarto trabajo de estudio y en el que colaboran nombres como Jorge Drexler.

Este último disco mantiene su ironía característica que, según ha contado recientemente a Europa Press, sirve para que la gente se tome la vida con humor. "Hay mucha gente opinando, mucha gente que se ofende... Cuando leo comentarios en las redes sociales muchas veces pienso '¿pero vosotros no tenéis nada que hacer?", ha bromeado. Tanto Lo mal que estoy y lo poco que me quejo como Qué bello es vivir (que también versionó Amaia junto a Ana Guerra en la Academia) desprenden un toque optimista con el que cualquier persona puede sentirse identificado. "Cuantas más vueltas me doy a mi mismo, que además hago terapia para no acabar más loco de lo que ya estoy, me doy cuenta de que todos somos un poco iguales. Tenemos todos los mismos miedos y paranoias, aunque manifestadas de diferente manera", ha detallado.

A pesar de la fama que le ha dado Operación Triunfo, El Kanka es un músico de larga trayectoria y buena muestra de ello es que antes de la publicación de su disco —el pasado 23 de febrero— ya tenía cerrada fechas en toda España, e incluso América y Europa. "Tengo ya mi público después de cinco años de trabajo constante y confío bastante en lo que hago", ha asegurado el cantante, que se ha atrevido a afirmar que es de los artistas españoles que "más conciertos" da al año.

