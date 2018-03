Esta 'youtuber' provoca indignación colectiva por convertir a su zorro al veganismo

Tener un zorro salvaje como animal de compañía ya es cuestionable de por sí, pero si encima le cambias su dieta carnívora por una vegana, la situación puede complicarse más aún. Esta polémica es la que ha colocado a la youtuber barcelonesa Sonia Sae en el centro de atención estos últimos días cuando compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su mascota: un zorro del desierto (o zorro Fennec) llamado Jumanji.

En las imágenes se podía apreciar el antes y el después del animal tras adoptar una dieta vegana. El zorro aparece en estas segundas fotos con un peso más bajo de lo normal y problemas de pelaje, algo que ha llamado la atención de los seguidores de Sae. La propia influencer —abiertamente defensora de los derechos de los animales y del veganismo, según cuenta en sus vídeos— justificó la alopecia, ceguera y bajada de peso de Jumanji debido a una alergia veraniega, pero en las redes sociales no han parado de denunciar el caso.

La usuaria de Facebook Alicia Natanya Moore llamó la atenció el 6 de marzo en un post la alimentación y el estado del animal, que según anunció Sae en sus publicaciones come comida vegana para gatos, compuesta principalmente de taurina sintética, un componente que los zorros del desierto no pueden digerir.

"Los zorros Fennec necesitan una dieta alta en proteínas llena de alimentos crudos como cucarachas, gusanos, ratones, ratas, huevos y otros alimentos que normalmente se podrían encontrar en la naturaleza. NO son omnívoros. Si alimentas a un zorro Fennec con una dieta omnívora caerá enfermo. En la naturaleza, el 90% de su comida consiste en carne e insectos. El otro 10% son raíces y frutas que sólo comen como suplemento y no forman la parte principal de su dieta. Hace poco se descubrió que Jumanji ya está parcialmente ciego, sin duda debido a la deficiencia provocada por su dieta basada en comida vegana para gatos. El animal está perdiendo cabello (algo que ella dice que es una alergia), parece tener poco peso, y de los vídeos proporcionados en su Instagram la semana pasada, también está demasiado delgado para un Fennec. También carece de un área de excavación que hace que su nariz esté roja en algunas imágenes, muy probablemente debido a la excavación de sábanas, alfombras y suelo duro. Sae también dice que el animal muda el pelaje en verano cuando los zorros Fennec son unos animales que habitan en el desierto y no se despojan de su pelaje por temporadas. La pérdida de cabello es un síntoma muy común de desnutrición".

De hecho, según Wikipedia, este animal es nocturno y se alimenta de "insectos, reptiles, roedores, aves y sus huevos" y tiene el siguiente aspecto.

Ante las numerosas acusaciones, que han llevado incluso a más de 10.000 personas a firmar una petición en Change.org, la propia Sae compartió una serie de publicaciones y vídeos en Facebook (la influencer ha cerrado su cuenta de Instagram) con imágenes "actuales" de Jumanji prácticamente recuperado. Asegura que las fotos en las que sale demacrado fueron tomadas en 2015, "cuando comía carne y tenía alergia al polen".

Frank Cuesta también ha denunciado el caso

La repercusión de este supuesto caso de maltrato animal ha llegado a oídos del presentador Frank Cuesta, quien ha denunciado el caso en vídeo del 10 de marzo subido a su canal de YouTube. "Lo primero, que esos animales no son animales de compañía por mucho que la gente los venda. Lo segundo, que no es que la chica sea vegana, hay veganos gilipollas también [...] Si alguien quiere hacer un zorro o un perro vegano, qué queréis que os diga, es gilipollas, es algo que va contra la naturaleza", cuenta Cuesta en su vídeo, donde asegura que debido a la legislación española, el animal "seguirá empeorando y no pasará nada".