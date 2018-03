La madre de Gabriel despierta el asombro y la admiración rendida de Dani Mateo

La enorme generosidad de la madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en Almería, ha dejado descolocada a la sociedad española, que tras el arresto de Ana Julia Quezada, novia del padre del menor, se revolcó en un torrente de odio e insultos, por no hablar de la divulgación de bulos.

Patricia Ramírez, madre del pequeño, ha pedido que no se extienda la rabia sino las buenas acciones de todos los que les han ayudado y "que esto termine con el corazón de la gente calentito y no con la rabia que esta señora nos ha sembrado".

Su generosidad ha impresionado mucho a Dani Mateo, que ha compartido su admiración por la mujer en Twitter. El mensaje ya tiene más de 10.000 'me gusta' y casi 3.000 compartidos.

Patricia sólo ha pedido dos cosas, llenas de sencillez, a los españoles: que se despierten con la canción Girasoles de Rozalén, la favorita de Gabriel, y que la gente coloque en las ventanas un "pescadito" con "una palabra bonita".

En honor al pescadito, que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia.